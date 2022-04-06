消費券商場優惠2022｜恒基七大商場　會員累積消費滿$5000賺$430獎賞（新都城中心2期及3期、新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心沙田廣場、屯門時代廣場、利奧坊）

恒基地產旗下H·COINS綜合會員計劃，涵蓋七大參與商場［MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場、利奧坊］，將於4月14日至6月10日推出「消費券購物二重賞」，H·COINS會員於推廣期內累積消費$5000，可賺額外$430獎賞。

H·COINS會員於推廣期內以四大電子消費平台［支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK］，於恒基地產旗下七大商場超過1000間零售或餐飲商戶單一消費每滿$200，經H·COINS手機APP自助上載或親臨商場禮賓會員專區，成功登記賺取COINS後，可獲贈電子印花1枚，集齊2枚電子印花，有機會獲得$30恒基地產旗下商場購物電子禮券一張。另外，H·COINS會員累積消費滿$5000，更有機會額外獲贈$400恒基地產旗下商場電子禮券（包括$200購物電子禮券及$200餐飲電子禮券）。

H·COINS「消費券購物二重賞」@恒基商場

推廣日期：4月14日-6月10日，換完即止

參與商場：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場、利奧坊

註：資料以主辦機構公布為準

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