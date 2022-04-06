V city、V Walk The Point會員　4月7日電子消費$2000換$3000贈券禮券　累積最高消費可獲iPhone 13 Pro｜消費券商場優惠2022

V city及V Walk推出「消費券 爆買爆賞 五連發」。（圖片由相關機構提供）

電子消費券$5000即將到手，V city及V Walk宣布推出「消費券 爆買爆賞 五連發」，將送出總值逾680萬元消費優惠。當中「爆買爆賞．高達150%回贈」，於4月7日及指定快閃日子，The Point會員以WeChat Pay HK、AlipayHK、八達通或Tap & Go拍住賞即日消費滿$2000，可換領總值$3000的指定商場及商戶贈券／禮券，賺盡150%回贈。4月8日起，The Point會員以WeChat Pay HK、AlipayHK、八達通或Tap & Go拍住賞單日電子消費滿$3000，即可換領總值$2000的指定商場及商戶贈券／禮券，同時可賺取會員積分。至於「最高消費賞」，於推廣期內累積最高消費金額人士，可獲最新iPhone 13 Pro（松嶺綠色）一部。

此外，即日晚上6時起，The Point會員憑200積分可換領「早買．早賞$50」預留證，於推廣期內以指定電子消費券領取平台即日消費滿$500，即可換領$50健康食品贈券。

至於惠及駕車一族的「智Net泊．$0消費賞」，即場透過指定QR Code登記成為The Point新會員，並成功登記及啟動免觸式無感泊車支付，不但以後進出商場不用拍卡、一秒即過，更可輕鬆賺取高達$200 Point Dollar，於指定商戶可當$200現金使用。

另外，V Walk及V city「同心齊抗疫」，於場內即日以電子貨幣單一消費滿指定金額，可換領新冠病毒快速檢測套裝／口罩一盒。

「消費券 爆買爆賞 五連發」@V city、V Walk

第一發：「爆買爆賞．高達150%回贈」

推廣期：4月7日、限定指定日子 + 快閃推出

換領時間：12:00nn-10:00pm（額滿即止）

換領地點：V city MTR層顧客服務中心／V Walk 2樓禮品換領處

第二發：「最高消費賞」送最新iPhone 13 Pro（松嶺綠色）

推廣期：4月7日-5月6日

第三發：早鳥預留「$50消費券」

預留證換領日期：即日6:00pm起（額滿即止）

禮券換領日期：4月5-18日

禮券換領時間：12:00nn-10:00pm

禮券換領地點：V city MTR層顧客服務中心／V Walk 2樓禮品換領處

第四發：「智Net泊．$0消費賞」啟動智能泊車即獲$200 Point Dollar

推廣期：4月7日-5月6日

換領時間：12:00nn-10:00pm

換領地點：V city MTR層顧客服務中心／V Walk 2樓顧客服務中心

第五發：「同心齊抗疫」新冠病毒快速檢測套裝及口罩大贈送

推廣期：即日（換完即止）

換領時間：12:00nn-10:00pm

換領地點：V city MTR層顧客服務中心／V Walk 2樓禮品換領處

註：資料以主辦機構公布為準

消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7

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