消費券商場優惠2022｜利園區會員消費回贈高達12%　獲取最多$600電子優惠禮券

新一輪電子消費券於4月7日發放第一期$5000，銅鑼灣利園區Lee Gardens推出「Savour the Spring Sensations漫遊春日 邂逅美好」消費禮遇，分階段帶來優惠及獎賞。Lee Gardens Club會員於4月7日起至20日期間於利園區內消費滿指定金額，即可尊享高達12%消費回贈，獲取高達$600的電子優惠禮券，電子優惠禮券更可於超過200間商戶使用，涵蓋時尚服飾、生活消閒、親子玩樂以及美酒佳餚等不同類別。

Lee Gardens會員尊享春日獎賞

日期：4月7至20日

時間：11:00am-10:30pm

地點：利園一期地下、希慎廣場一樓及利舞臺廣場一樓的禮賓部

註：資料以相關機構公布為準

消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7

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