消費券商場優惠2022｜美麗華Mira eShop餐飲及酒店禮券買$5000送$5000優惠券 買$200商場現金券回贈$200餐飲券
文章日期：2022年04月07日
新一輪電子消費券今日（7日）起發放，美麗華集團聯合旗下酒店、餐飲及商場推出「MIRA好賞同樂」消費賞，總值超過$8000萬。由4月7日早上11時開始，網上商店Mira eShop舉行限定優惠，多款現金禮券加碼最高一倍獎賞。最矚目優惠包括買$200Mira Place現金禮券，送$200Mira Place餐飲現金禮券。另外，The Mira Hong Kong及Mira Dining首度聯乘推出3款現金禮券套裝，最高可以用$5000專享總值$10,000現金禮券。【詳情：https://bit.ly/MiraTWOgether】
4月21日起至5月15日，Mira Place將會推出「至二賞」買$400送$400消費回贈，以及會員推薦積分獎賞。
「MIRA好賞同樂」@美麗華集團
The Mira Hong Kong：www.themirahotel.com
Mira Dining：www.miradining.com
Mira Dining eShop：www.Mira-eShop.com
Mira Place美麗華廣場：www.miraplace.com.hk
註：資料以相關機構公布為準
消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7
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著數情報：bit.ly/2YpfvtC
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