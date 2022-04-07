7-11領消費券送$6優惠券 7仔買$300現金券送$30禮券｜消費券2022
文章日期：2022年04月07日
消費券第一階段今日（7日）起發放，即日至4月11日，凡於7-Eleven以八達通領取電子消費券或指定服務（增值/繳付帳單/購買流動電話儲值卡等），可獲$6優惠券（$3x2張），優惠券有效期至4月18日，每張優惠券需購物滿$30或以上方可使用，不適用於購買香煙或服務項目。【7仔優惠券詳情：bit.ly/3KkXgIt】另外，7-Eleven即日起至5月3日推出「7仔買住賞」，購買$300現金券（$30x10張），即送$30現金券，售完或送完即止。贈送$30現金券有效期至5月31日，$300現金券有效期則至9月30日。【7仔買住賞詳情：bit.ly/3xaxoeS】
註：資料及價錢以相關機構公布為準
消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7
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著數情報：bit.ly/2YpfvtC
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