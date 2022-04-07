KFC「全城賞」禮券買$200送$500優惠　用KFC App享優惠總值慳逾$150｜消費券優惠2022

顧客購買一套10張$20 KFC現金禮券，更可額外獲得總值超過$500的優惠券。（圖片由相關機構提供）

下載及登入KFC App，即可領取包括$50尊享6件雞等8款總值節省超過$150的優惠券。（圖片由相關機構提供）

消費券第一階段今日（7日）起發放，KFC推出「全城賞」優惠，即日起，下載及登入全新KFC App，即可領取包括$50尊享6件雞等8款總值節省超過$150的優惠券。另外，4月15日起購買一套10張$20 KFC現金禮券，可額外獲得總值超過$500的優惠券（包括免費家鄉雞／格格脆薯塊／巴辣香雞翼等優惠券），yuu會員以恒生enJoy卡付款更可享5倍積分。KFC禮券有效期長達一年，總值超過$500的優惠券一套共28張，涵蓋堂食／外賣自取及KFC App限定好味速遞。

KFC App優惠券

推廣日期：4月7日起

領取方式：KFC App用戶可於新App內下載優惠券

優惠券到期日：2022年7月6日

KFC App下載：bit.ly/3x0fMlD

「KFC 全城賞」禮券

售價：$200 （一套10張$20 KFC現金禮券，有效期至2023年5月31日）

發售日期：4月15日起 （數量有限 售完即止）

發售地點：全線分店（沙田馬場、香港大球埸及亞洲國際博覽館分店除外）

優惠券到期日：2022年10月31日

KFC Facebook：www.facebook.com/kfchk

查詢電話：2745 2903

註：資料及價錢以相關機構公布為準

消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7

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