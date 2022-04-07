city'super會員買$1000禮券贈$100電子禮券 AlipayHK消費折扣高達八五折優惠｜消費券優惠2022
文章日期：2022年04月07日
消費券今日（7日）發放，city'super推出「消費券加碼賞」，即日起至5月6日以四大支付平台（八達通、支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK）購買港幣$1000 city'super或LOG-ON購物禮券即獲贈港幣$100電子禮券，最高獎賞達港幣$500。【優惠只適用於super e會員，免費申請成為super e會員及優惠詳情：bit.ly/CS_CVS_Promo_tc】另外，以AlipayHK使用政府消費券，更可領取一系列精彩限定禮遇，包括於city'super、LOG-ON、cookedDeli門市享高達八五折優惠*。
註：資料及價錢以相關機構公布為準
消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7
消費券優惠：百佳惠康一田購現金券優惠一覽 7-11八達通領消費券送$6優惠券
消費券2022 實用資訊：
消費券4月7日發放 八達通領消費券5須知：留意儲值限額、取餘下1000元消費券條件
支付寶、微信支付、Tap&Go領券帳戶已註銷？已刪App？一文看如何處理【附連結】
八達通已退還、失效或遺失 如何改登記資料領消費券？【附相關步驟短片】
著數情報：bit.ly/2YpfvtC
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm