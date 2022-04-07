屈臣氏「消費券購物賞」　八達通Alipay App用戶下載優惠券專享高達$460獎賞｜消費券優惠2022

消費券今日（7日）發放，屈臣氏Watsons推出「消費券購物賞」，以八達通或AlipayHK（支付寶香港）領取消費券的客戶，可於所屬消費券平台App免費下載優惠券，即日起於屈臣氏門市或網店購物享高達$180折扣，以及各種精選產品優惠總值$280，包括健康及個人護理產品，專享獎賞總值高達$460。【屈臣氏消費券購物賞優惠詳情：bit.ly/3KhUIuD】

註：資料及價錢以相關機構公布為準

消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7

消費券優惠：百佳惠康一田購現金券優惠一覽 7-11八達通領消費券送$6優惠券

消費券2022 實用資訊：

消費券4月7日發放 八達通領消費券5須知：留意儲值限額、取餘下1000元消費券條件

支付寶、微信支付、Tap&Go領券帳戶已註銷？已刪App？一文看如何處理【附連結】

八達通已退還、失效或遺失 如何改登記資料領消費券？【附相關步驟短片】

八達通少於3000元即可拍卡領消費券 次數不限

消費券首輪5000元 八達通須分兩次領

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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