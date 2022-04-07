The Club會員網購優惠：Club Shopping電子現金券半價限時搶 消費指定金額賞電子現金券｜消費券優惠2022
文章日期：2022年04月07日
新一輪電子消費券今日（7日）發放，香港電訊旗下的會員獎賞計劃及數碼業務The Club推出多個消費優惠，本地居民只要於即日至10月31日免費登記成為The Club會員，即可於The Club網購平台Club Shopping以最優惠的價格選購理想產品。優惠首部曲：The Club會員於4月7日起，一連四星期於星期四上午11時，便可以低至五折優惠搶購價值$1000的Club Shopping電子現金券。優惠第二部曲：The Club會員於即日至10月31日在Club Shopping選購任何產品（除Club積分換購的產品外）滿指定金額，即送高達$500的電子現金券，供下次消費時抵銷金額。是次優惠將不設限額，還可賺取Club積分。同時，The Club更推出加碼狂賞，精選300多款熱門產品低至六折供會員選購。【The Club消費券攻略詳情：bit.ly/3uZJRz1】
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註：資料以相關機構公布為準
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