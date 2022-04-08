BORGHESE消費券「療癒身心」加碼賞　購物滿$500獲100%消費回贈｜消費券優惠2022

新一輪消費券4月7日發放，意大利品牌BORGHESE即日至4月30日推出「消費券『療癒身心』加碼賞 100%消費回贈」推廣活動，顧客於BORGHESE香港及澳門全線美妍專櫃購物滿$500或以上，即可獲贈100%消費回贈，獲贈同等價值之$100現金券，即每次購物滿$500，可獲5張BORGHESE現金券$100；滿$1000可獲10張$100現金券。每張現金券適用於BORGHESE香港及澳門全線美妍專櫃任何購物滿$300，包括全線產品、套裝及美容護理服務。

BORGHESE「消費券『療癒身心』加碼賞 100%消費回贈」

日期：即日至4月30日

地點：BORGHESE香港及澳門全線美妍專櫃

查詢電話：2850 8788

網址：http://www.borghese.com.hk

註：資料以主辦機構公布為準

消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7

消費券優惠：百佳惠康一田購現金券優惠一覽 7-11八達通領消費券送$6優惠券

消費券2022 實用資訊：

消費券4月7日發放 八達通領消費券5須知：留意儲值限額、取餘下1000元消費券條件

支付寶、微信支付、Tap&Go領券帳戶已註銷？已刪App？一文看如何處理【附連結】

八達通已退還、失效或遺失 如何改登記資料領消費券？【附相關步驟短片】

八達通少於3000元即可拍卡領消費券 次數不限

消費券首輪5000元 八達通須分兩次領

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm