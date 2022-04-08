BORGHESE消費券「療癒身心」加碼賞 購物滿$500獲100%消費回贈｜消費券優惠2022
文章日期：2022年04月08日
新一輪消費券4月7日發放，意大利品牌BORGHESE即日至4月30日推出「消費券『療癒身心』加碼賞 100%消費回贈」推廣活動，顧客於BORGHESE香港及澳門全線美妍專櫃購物滿$500或以上，即可獲贈100%消費回贈，獲贈同等價值之$100現金券，即每次購物滿$500，可獲5張BORGHESE現金券$100；滿$1000可獲10張$100現金券。每張現金券適用於BORGHESE香港及澳門全線美妍專櫃任何購物滿$300，包括全線產品、套裝及美容護理服務。
BORGHESE「消費券『療癒身心』加碼賞 100%消費回贈」
日期：即日至4月30日
地點：BORGHESE香港及澳門全線美妍專櫃
查詢電話：2850 8788
註：資料以主辦機構公布為準
消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7
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