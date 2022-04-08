香港迪士尼樂園「Believe In Magic心信奇妙」線上活動　變身迪士尼大廚、DIY復活節彩蛋、「暢遊」灰熊山谷｜留家抗疫

香港迪士尼樂園度假區由即日至4月18日，舉辦「Believe In Magic 心信奇妙」線上活動，於5個官方社交平台獻上一系列豐富線上節目，精彩內容包括為在家小朋友特別設計，讓他們郁動身手、動動腦筋的小活動，又有充滿迪士尼特色的趣味教學，包括畫畫、手工藝DIY彩蛋、變身大廚或探索環保小知識的內容。身為迪士尼粉絲，當然不能錯過網上「暢遊」樂園灰熊山谷，以及觀看不同表演的片段。連串驚喜，讓你隨時隨地都有重返奇妙國度的感覺。

「Believe In Magic 心信奇妙」線上活動@香港迪士尼樂園度假區

日期：即日至4月18日

五個官方社交平台：

香港迪士尼樂園fb：www.facebook.com/disneyland.hk

Disney Moments HK fb：www.facebook.com/Disneymomentshk

Disney Moments HK IG：www.instagram.com/disneymoments.hk

Magic Post米通fb：www.facebook.com/MagicPost

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭（Michael Moriarty）IG：www.instagram.com/michael.e.moriarty

香港迪士尼樂園度假區親善大使fb：

www.facebook.com/HKDLAmbassador

香港迪士尼樂園度假區親善大使IG：

www.instagram.com/hkdlambassador

註：資料以相關機構公布為準

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