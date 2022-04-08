消費券商場優惠2022｜元朗YOHO MALL、旺角MOKO、葵芳新都會廣場　最多單日可換$4150購物贈券或33%回贈　再送$200電子現金券

新一輪電子消費券發放，新鴻基地產旗下旺角MOKO新世紀廣場、元朗YOHO MALL形點以及葵芳新都會廣場三大商場推出「全城消費券加碼賞」，送出總值逾$1000萬贈券，其中MOKO新世紀廣場換領高達33%購物贈券回贈，當中餐飲贈券為半價折扣贈券；而於YOHO MALL形點每日消費最多可換領總值$4150活動贈券套裝，消費券期間合共送出總值超過$900萬優惠券；葵芳新都會廣場亦有高達20%換領回贈，使用消費券$5000即可換領$1000美容、時裝以及餐飲贈券。The Point會員如使用消費券4大支付工具消費更有額外高達$200 Point Dollar。三大商場更有一系列「車主福音」泊車優惠，其中MOKO新世紀廣場消費$100即享3小時泊車優惠，更額外送餐飲贈券。

新地商場YOHO MALL、MOKO新世紀廣場、新都會廣場優惠：

YOHO MALL（地址：元朗朗日路8-9號及元龍街9號；電話：2554 0023／2479 2208）

MOKO新世紀廣場（地址：旺角太子道西193號；電話：2397 0790）

新都會廣場（地址：葵涌興芳路223號；電話：2429 6500）

註：資料以相關機構公布為準

消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7

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