國泰 X Blue Bottle「三個月咖啡訂購計劃」 免費參加Blue Bottle咖啡入門網上課堂

國泰聯乘美國人氣精品咖啡品牌Blue Bottle於4月推出「三個月咖啡訂購計劃」。由即日開始，只要經國泰網上購物平台，即可訂購Blue Bottle優質咖啡豆，細嘗單品咖啡之餘，更可自選咖啡豆組合，讓你一連三個月每月定時收到特選咖啡豆，輕鬆於家中自煮咖啡，享受咖啡時光。會員於訂購時更可靈活使用「里數加現金」方式付款，現金部分可同時賺取$5 = 1里！每名訂購Blue Bottle特選咖啡之會員，均可免費參加由Blue Bottle舉辦的「Blue Bottle咖啡入門網上課堂」。只要安坐家中，就能輕鬆學習專業咖啡沖調方法，開啟品味咖啡生活。

國泰 X Blue Bottle「三個月咖啡訂購計劃」

訂購價：$1920（首個月：$1280或29,380里；第二及第三個月：每月$320或7700里）

詳情：https://lifestyle-backoffice.asiamiles.com

註 ：資料以相關機構公布為準

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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