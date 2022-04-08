Sanrio character ranking 2022網上投選人氣角色 　Hello Kitty、布甸狗80個Sanrio角色競逐【附投票連結】

來自日本東京的Sanrio，第37屆「Sanrio character ranking」人氣角色投選活動即日起至5月23日展開，有80位人氣角色競逐殊榮，包括Hello Kitty、My Melody、Pompompurin（布甸狗）、gudetama等。本年度的主題是「繽紛色彩，燦爛微笑，讓Sanrio角色帶你進入夢幻國度」，粉絲可在網上投選或到期間限定店現場投票。你的一票將決定哪位Sanrio角色會登上本年度的人氣寶座。

Sanrio character ranking 2022

投票日期：即日至5月23日

投票方法：

1. 網上投票：ranking.sanrio.co.jp/zh

2. 期間限定店現場投票

地點：尖沙嘴海運大廈玩具“反”斗城

日期：4月12日至4月25日

現場投票票數加乘：凡購物滿$150，可獲贈一票；凡購物滿$300，可獲贈兩票；凡購物滿$500，可獲贈四票。凡於Sanrio Gift Gate消費投票，每一票更獨家享3倍加乘。

3. Sanrio characters夢遊繽紛國度−網上遊戲

網址：2022sanriocharacterranking.sanrio.com.hk

日期：4月9日至5月23日

遊戲票數加乘：玩家每日可無限次遊玩小遊戲，但每日最多只可以獲得額外一票的機會。票數只會計算在遊戲中第一個選擇的角色。

註：資料以主辦機構公布為準

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm