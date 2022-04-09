Fortnum & Mason復活節兒童下午茶　感受傳統節日童趣｜復活節下午茶

尖沙嘴K11 MUSEA的181 Fortnum & Mason於4月14日至18日期間推出節日限定兒童下午茶，換上精緻的復活節新裝，當中的甜點包括復活兔奶油甘筍蛋糕、士多啤梨法式軟糖、雲呢拿棒棒蛋糕，以及復活節朱古力蛋配鳥巢造型的椰子鬆餅，造型可愛，令節日滿載繽紛趣味。店內在4月9日至10日及4月16日至18日，舉行復活節限定獵蛋遊戲，有得食有得玩。

另外，餐廳亦特別推出復活節下午茶小食禮物籃（$988），外形小巧卻盛載著精美甜點，包括覆盆子大黃蜜、鳥結糖朱古力蛋、火柴盒牛奶朱古力兔子、甘筍蛋糕白朱古力條、復活節紅蘿蔔糖果和復活節Simnel餅乾，帶來節日的甜甜滋味。

復活節兒童下午茶@181 Fortnum & Mason

供應期：4月14日至18日

供應時間：2:00pm-6:00pm（最後下單時間4:30pm）

價錢：成人每位$588、3至11歲小童每位$288（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 Atelier 022號舖

電話：3916 8181

網址：www.181fortnums.com.hk

尖沙嘴門店限定獵蛋遊戲

K11 MUSEA的181 Fortnum & Mason門店於4月9日至10日及4月16日至18日，在店內舉行復活節獵蛋遊戲。「復活蛋獵人」只需找出散落於店內不同角落的復活節蛋，拍下照片並向店內職員展示，即可免費獲得神秘禮物一份。

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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