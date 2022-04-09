東薈城名店倉「狂歡購物祭」精選優惠低至一折 「網賞星期二」搶購一折產品及六折電子商戶現金券 八達通消費額外獎賞｜消費券商場優惠2022
文章日期：2022年04月09日
新一輪電子消費券派發，東薈城名店倉將於4月15日至5月15日期間舉辦年度感謝慶典「狂歡購物祭」，其中皇牌項目「激賞折上折」，場內60多個熱門零售及餐飲商戶提供超過400個精選優惠以「Outlet 折上折」、「買一送一」及「限定優惠套裝」等發售。至於「宅在家」或工作忙碌的你則不可錯過今年登場的「網賞星期二」，SHOPPING+網上平台首度推出線上購貨功能，連續四周逢星期二早上10時發售低至一折的品牌商品及電子商戶現金券。而CLUB CG會員更尊享「狂賞購物禮遇」，以八達通消費更可享額外獎賞，狂送總值$140萬商戶現金券，無任何使用門檻，即換即當現金使用，賺盡獎上獎的優惠。［圖看領消費券途徑【附消費券優惠連結】］
「狂歡購物祭」@東薈城名店倉
推廣日期：4月15日至5月15日
地址：東涌東薈城名店倉
「網賞星期二」@東薈城名店倉
開售日期：4月19日、4月26日、5月3日及5月10日
開售時間：4月19日10:00am起
網址：https://shoppingplus.swireproperties.com
註：資料以相關機構公布為準
消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7
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