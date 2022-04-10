柚子士多啤梨榴槤果香下午茶@8度海逸酒店　eShop預訂有優惠｜下午茶之選

8度海逸酒店即日至6月30日推出全新「雅致果香下午茶」，以三款人氣鮮果（柚子、士多啤梨、榴槤）組合配搭，包括香蜜柚子蛋糕、榴槤芝士蛋糕、士多啤梨杯子蛋糕、日式大葱牛肉串、意式香草焗南瓜配蛋沙律伴酥包、芝士焗肉醬薯蓉、英式牛油鬆餅配忌廉及有機果醬、火焰三文魚加州卷、古法原盅焗麵包布甸、士多啤梨奶昔，可一次過品嘗多款水果獨特果香，帶來味覺驚喜享受。在eShop預訂「雅致果香下午茶」，可獲折扣優惠。

雅致果香下午茶@8度海逸酒店

供應期：即日至6月30日（4月15-18日除外）

供應時間：3:00pm-5:00pm

價錢：周一至周五折後價$114.80／每位

周六、周日及公眾假期折後價$124.80／每位（另收加一服務費）

eShop：eshop.harbour-plaza.com/8degrees

地址：九龍土瓜灣九龍城道199號大堂8度餐廳或2樓池畔廊及花園茶座（港鐵宋皇臺站D出口）

電話：2126 1960

註：資料及價錢以餐廳公布為準

下午茶情報：bit.ly/3Hj4VFr

美食情報：bit.ly/3l4Cq64

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