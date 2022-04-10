Matchali抹茶主題英式下午茶@Salisterra　抹茶雞尾酒夠特別｜下午茶之選

位於金鐘太古廣場奕居49樓的Salisterra，即日至5月29日推出Matchali抹茶主題英式下午茶，鹹點包括松露芝士泡芙、鴨肉甘脆、蘑菇批、煙三文魚沙律、脆炸牛尾丸子；甜點有迷你抹茶橘子冬甩、抹茶焦香芝士蛋糕、焙茶檸檬香梨撻、黑芝麻抹茶紅豆泡芙、抹茶法式焦糖蛋糕，Salisterra的香提英式鬆餅亦改配抹茶牛油忌廉和柚子芒果醬。顧客可選配抹茶拿鐵、焙茶拿鐵，或加錢配抹茶雞尾酒，如Matcha Grasshopper帶有濃厚朱古力泡沫，Matcha Gin Tonic清爽輕盈。

Matchali抹茶主題下午茶＠Salisterra

供應期：即日至5月29日

供應時間：每日3:00pm-5:00pm

價錢：一位$320，兩位$598（包括自選茶、咖啡或Matchali拿鐵）＋$78升級享用抹茶雞尾酒（另設加一服務費）

電話：3968 1106

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場奕居49樓Salisterra

Matchali Pop Up

提供各式手工抹茶，包括加入蝶豆花的薰衣草拿鐵、配有竹炭粉的黑芝麻拿鐵、柚子檸檬抹茶梳打等。

地點：奕居6樓

營業時間：周一至周五 8am-7pm

周六、周日及公眾假期 10am-7pm

註：資料及價錢詳情以餐廳或店方公布為準

下午茶情報：bit.ly/3Hj4VFr

美食情報：bit.ly/3l4Cq64

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