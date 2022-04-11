日式素食譜：羅馬生菜味噌煮油揚 宜放涼食｜Green Monday
文章日期：2022年04月11日
羅馬生菜（Romaine lettuce）除了用於製作沙律，更可入饌於日式素食菜式中。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享羅馬生菜味噌煮油揚食譜，製作簡單方便，尤其適合煮完放涼食。此菜式亦可根據個人喜好自行調節，例如羅馬生菜可以西生菜代替、醬汁濃度可以加減，以及菜式中的豆卜可全部用油揚。
羅馬生菜味噌煮油揚
材料：
羅馬生菜 130克
油揚 1塊（40克）
豆卜 60克
日本芝麻碎 適量
七味粉 適量
醬汁材料：
信州味噌 22克
醬油 5克
味醂風調味料 5克
紅糖 5克
水 30毫升
製法：
1. 生菜洗淨切件，備用。
2. 油揚及豆卜切件，醬汁材料混合攪拌，備用。
3. 以適量麻油用中火炒油揚及豆卜，關火放入醬汁，攪拌後再開中火，加入生菜，蓋上蓋子。
4. 煮2分鐘左右，聞到香味即可關火。
5. 打開蓋子，加入芝麻及七味粉，即成。
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