日式素食譜：羅馬生菜味噌煮油揚　宜放涼食｜Green Monday

身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師林雲中（圖片由受訪者提供）

羅馬生菜（Romaine lettuce）除了用於製作沙律，更可入饌於日式素食菜式中。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享羅馬生菜味噌煮油揚食譜，製作簡單方便，尤其適合煮完放涼食。此菜式亦可根據個人喜好自行調節，例如羅馬生菜可以西生菜代替、醬汁濃度可以加減，以及菜式中的豆卜可全部用油揚。

羅馬生菜味噌煮油揚

材料：

羅馬生菜 130克

油揚 1塊（40克）

豆卜 60克

日本芝麻碎 適量

七味粉 適量

醬汁材料：

信州味噌 22克

醬油 5克

味醂風調味料 5克

紅糖 5克

水 30毫升

製法：

1. 生菜洗淨切件，備用。

2. 油揚及豆卜切件，醬汁材料混合攪拌，備用。

3. 以適量麻油用中火炒油揚及豆卜，關火放入醬汁，攪拌後再開中火，加入生菜，蓋上蓋子。

4. 煮2分鐘左右，聞到香味即可關火。

5. 打開蓋子，加入芝麻及七味粉，即成。

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