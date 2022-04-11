太古廣場禮品卡　購買即送Shake Shack現金券高達$100+賺取2000額外積分｜著數情報

太古廣場推出全新太古廣場禮品卡，提供由$500至$7500不等的面值選項，適用於太古廣場內超過120間商戶使用。為慶祝禮品卡正式推出，太古廣場會於4月14日至5月4日期間，推出全新獎賞換領計劃。凡即日購買全新太古廣場禮品卡總面值$500至$4999，可獲得$50 Shake Shack現金券；總面值達$5000至$25,000則送$100 Shake Shack現金券，並賺取2000 above額外積分。

太古廣場禮品卡獎賞換領計劃

獎賞換領計劃日期：4月14日至5月4日

禮品卡銷售地點︰太古廣場L2層禮賓櫃台（近Burberry）

時間︰每日10:00am-10:00pm

詳情：https://bit.ly/360g9Si

客戶查詢熱線：2844 8988

註：資料以相關機構公布為準

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