HOT PICK

PAST ARTICLES

太古城中心「勁賞・買」　LIVE+會員單次八達通消費滿$800送$150現金券｜消費券商場優惠2022

文章日期：2022年04月11日

新一輪電子消費券上周發放，太古城中心推出「勁賞・買！」活動，顧客只要成功登記成為LIVE+會員，並於4月14日至5月29日在太古城中心內，以電子貨幣單次消費滿$800，即能享有不同類別的$100無消費條件商戶現金券；以八達通或渣打國泰Mastercard消費，獎賞更即時加碼。另外，以八達通消費即多賞$50無消費條件指定餐飲商戶現金券，以渣打國泰Mastercard消費更有機會額外多賞$100無消費條件的現金禮券。［圖看領消費券途徑【附消費券優惠連結】

太古城中心「勁賞・買！」

日期：4月14日至5月29日

時間：11:00am-8:00pm

地點：太古城中心二樓LIVE+會員服務處

查詢電話︰2568 8665

註：資料以相關機構公布為準

消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7

消費券4月7日發放 八達通領消費券5須知：留意儲值限額、取餘下1000元消費券條件

支付寶、微信支付、Tap&Go領券帳戶已註銷？已刪App？一文看如何處理【附連結】

八達通已退還、失效或遺失　如何改登記資料領消費券？【附相關步驟短片】

八達通少於3000元即可拍卡領消費券　次數不限

消費券首輪5000元　八達通須分兩次領

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm

RELATED

MORE