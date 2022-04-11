太古城中心「勁賞・買」 LIVE+會員單次八達通消費滿$800送$150現金券｜消費券商場優惠2022
文章日期：2022年04月11日
新一輪電子消費券上周發放，太古城中心推出「勁賞・買！」活動，顧客只要成功登記成為LIVE+會員，並於4月14日至5月29日在太古城中心內，以電子貨幣單次消費滿$800，即能享有不同類別的$100無消費條件商戶現金券；以八達通或渣打國泰Mastercard消費，獎賞更即時加碼。另外，以八達通消費即多賞$50無消費條件指定餐飲商戶現金券，以渣打國泰Mastercard消費更有機會額外多賞$100無消費條件的現金禮券。［圖看領消費券途徑【附消費券優惠連結】］
太古城中心「勁賞・買！」
日期：4月14日至5月29日
時間：11:00am-8:00pm
地點：太古城中心二樓LIVE+會員服務處
查詢電話︰2568 8665
註：資料以相關機構公布為準
消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7
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