香港仔中心「消費加碼賞」　電子消費滿$400換總值$60現金券｜消費券商場優惠2022

香港仔中心「消費加碼賞」將於一連四日的復活節假期（4月15-18日）舉行，顧客在香港仔中心任何商舖以電子貨幣消費滿$400，憑最多兩間不同商戶即日發出之機印發票連同對應之電子貨幣付款存根，可於消費當日換領$30美食現金券加$30非餐飲類現金券，享受消費獎賞優惠。每日數量有限，換完即止。

「消費加碼賞」現金券換領@香港仔中心

日期：4月15-18日

時間：1:00pm-7:00pm

地點：香港仔中心二期地下換領站

網址：www.achongkong.com

查詢電話：2553 0860

註：資料以相關機構公布為準

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