將軍澳中心「消費券賞上賞」、「美食超市1＋1」　送商場贈券組合及泊車券｜消費券商場優惠2022

將軍澳中心為配合消費券熱潮，即日起分別推出「消費瘋狂賞」及「美食超市1＋1」兩大優惠，一邊享用消費券一邊賺盡最多優惠獎賞。［新地12大商場 最高回贈$12000禮券禮品］

「消費瘋狂賞」

The Point會員4月7日起於將軍澳中心、PopFood或PopDeli以電子貨幣消費滿指定金額，可獲總值超過$12,670商場贈券組合及免費泊車券，兼同時賺取積分！

「美食超市1＋1」

即日起至4月30日，會員於將軍澳中心、PopDeli或PopFood美食商戶及超市百貨和健康生活商戶，以電子貨幣單一消費滿指定金額，可獲指定Point Dollar當錢使！同日使用Point Dollar作任何消費，更有機會額外獲2500分！

註：資料以相關機構公布為準

消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7

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