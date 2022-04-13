Laura Mercier限定購物優惠 獨家Alipay全單九折價惠+定格心動鑽光底妝套裝低至五八折｜消費券優惠2022
文章日期：2022年04月13日
Laura Mercier即日起推出多重限定購物優惠，其中顧客凡親臨旺角朗豪坊、觀塘apm及沙田新城市廣場店專門店，並使用Alipay選購正價產品滿$1000，即可獨家專享全單九折優惠。另外，定格心動鑽光底妝套裝低至五八折限定優惠，包括粉嫩透亮蜜粉（貨裝）、極致持久鑽光氣墊粉底（貨裝）、迷你極致潤色胭脂、迷你幻魅眼影筆、迷你極致絲滑唇膏以及Ian同款限量版心形鏡，讓你一次過擁有多款皇牌熱賣底妝產品，打造無瑕粉嫩透亮肌。產品數量有限，售完即止。（$820/套）［圖看領消費券途徑【附消費券優惠連結】］
查詢電話：2262 6377
註：資料以品牌公布為準
消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7
消費券4月7日發放 八達通領消費券5須知：留意儲值限額、取餘下1000元消費券條件
支付寶、微信支付、Tap&Go領券帳戶已註銷？已刪App？一文看如何處理【附連結】
八達通已退還、失效或遺失 如何改登記資料領消費券？【附相關步驟短片】
著數情報：bit.ly/2YpfvtC
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm