兒童泡膠地墊清潔及使用6注意　消委會提醒首次使用宜濕乾布清潔抹拭再風乾

消委會提醒兒童泡膠地墊的清潔及使用注意事項。［5款泡膠地墊消委會測試滿分 最平328元【附名單】］

泡膠地墊使用及清潔6注意：

‧首次使用前，建議用濕布清潔及用乾布抹拭，然後置於通風處晾乾。若察覺有氣味，應置於通風處透氣，直至氣味散去才給兒童使用。

‧應鋪在乾燥及沒有尖銳物或凸起物件的地板上，以免刺穿地墊或兒童碰撞時受傷。

‧應避免放置在高溫或陽光下暴曬，以免加速地墊老化或變色。

‧使用一段時間或弄髒後宜將地墊拆開清潔，建議按製造商標示的清潔方法進行，並特別留意說明有否標示可用酒精或稀釋的漂白水消毒或抹拭，以免損壞地墊的表面。

‧時常保持地板和地墊清潔。

‧每次玩耍後應為兒童清洗雙手，避免他們攝入沾上手的污漬或化學物質。

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