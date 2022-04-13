冷氣機慳電環保8招　消委會：夏天每兩周清洗隔塵網、調高冷氣溫度同時開風扇助慳電

冷氣機是夏天恩物，想歎冷氣同時慳電費，消委會教大家8招使用冷氣機技巧，慳電又環保。［一匹冷暖空調機能源效率相差可逾三成 6900元「美的」媲美1.6萬元「三菱電機」【附7款冷暖空調機評分】］

冷氣機慳電環保8招

1. 冷氣機避免安裝在陽光直接照射的地方。

2. 切勿阻擋冷氣機的進氣口及出風口。

3. 夏季期間建議約每兩周清洗隔塵網、進氣口及出風口一次，防止氣流受阻，影響效能，並定期安排有經驗的技師檢查、保養及維修。

4. 夏天可拉上窗簾避免陽光直接照射室內，盡量關閉門窗以保持室內溫度。

5. 開冷氣機同時開風扇，把冷氣吹近用戶，便可調高冷氣機的溫度設定。風扇的耗電量遠低於冷氣機，有助節省電力。

6. 冷氣機若設有時間掣，可預設關機時間，避免使用時間過長或忘記關機。外出前應關掉冷氣機。

7. 天氣稍涼時，盡可能改用風扇。

8. 冬季使用冷暖空調機的暖氣功能時應盡量設置較低的目標溫度。冷暖空調機的暖氣功能比使用暖爐或暖風機更省電，在家中可多穿衣服，設置溫度在16至18°C為佳。

冷氣機 實用資訊：

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