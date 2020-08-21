消委會‧毛巾Q&A｜毛巾愈洗愈硬可回復柔軟？白醋梳打粉浸毛巾殺菌除臭？【附毛巾清洗及保養貼士】

毛巾是家居日用品，隨着使用次數日漸增長，毛巾容易變硬、有異味或滋生細菌。消委會整理毛巾常見Q&A，供大家參考。［千元浴巾首次洗濯後起毛球 10款中低價浴巾表現反勝一籌【10款總評4分或以上售300元以下浴巾名單】］

Q：毛巾會愈用愈硬、愈洗愈硬？

A： 清洗毛巾時，水的雜質和洗滌劑混在一起，並附在毛巾的表面或滲入纖維間，使毛巾絨圈纖維粘連發硬、變得粗糙。因此，毛巾使用的時間愈長，纖維間所積累的污垢就會愈多，令人感覺愈用愈硬。此外，使用過多的洗滌劑亦會導致毛巾纖維間積存更多殘留物，降低其柔軟度。留意洗衣或乾衣時，若選用高速滾動的脫水或烘乾程序，容易使線圈纖維壓縮，令毛巾變硬。

Q： 如何令毛巾回復鬆軟？

A： 晾曬毛巾時，宜將毛巾線圈向上並大力拍鬆，有助把擠壓在一起的纖維鬆開，以回復其蓬鬆及柔軟度。使用乾衣機烘乾毛巾時，不適宜放入過多衣物，以留空間讓毛巾滾動，有利紗線纖維鬆開恢復彈性。

Q：使用熱水清洗或高溫烘乾毛巾，有助殺菌除臭 ?

A： 熱水雖有殺菌作用，但毛巾普遍由棉製成，高溫會使毛巾縮水，使用不當亦有可能破毛巾的纖維，令其柔軟度及撕裂強度變差；亦不宜使用高溫烘乾或熨斗燙毛巾。

Q： 用白醋梳打粉浸泡毛巾有助除異味 ?

A： 白醋含醋酸可以殺菌除臭；梳打粉呈弱鹼性，與油垢等酸性物質相遇便會產生中和作用，可去污除臭。此外，白醋可以清除附在毛巾上面的水垢，可使毛巾恢復柔軟。惟使用白醋、梳打粉後要徹底清洗。

【毛巾清洗及保養小貼士】

‧ 每次使用後應盡快清洗及晾乾。

‧ 清洗毛巾時不宜使用過多的洗滌劑，以及直接將洗滌劑倒在毛巾上，以保持毛巾的柔軟及吸水性。

‧ 高溫可令棉質毛巾縮水，清洗時宜按毛巾的護理標籤上的指示水溫，亦不宜使用高溫烘乾或熨斗燙毛巾。

‧ 毛巾不宜過度暴曬以免令其褪色。

‧ 不宜經常使用漂白水清洗，可能導致毛巾顏色改變，或令其柔軟度變差。

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