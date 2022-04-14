華潤堂感謝周買指定產品滿$388即減$50　會員享額外九二折賺取高達10倍積分｜消費券優惠2022

華潤堂全線分店於4月14日至20日一連7天舉行消費券優惠周，多款精選產品包括野生冬蟲夏草、天然美顏燕窩、花旗蔘、石斛、蔘茸海味、保健品、維他命、健康食品及個人護理用品等，一律推出震撼價優惠。凡購買指定產品滿$388即減$50、滿$688即減$100，購買提高免疫力產品滿$1288即減$200，Green Card和Orange Card會員購買精選貨品更可享額外九二折及賺取高達10倍積分。

華潤堂感謝周

日期：4月14至20日

詳情：bit.ly/2OF0wqo

註：資料以主辦機構公布為準

消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7

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黃埔天地「復活節消費賞」 電子消費滿$500換$50美食現金券

香港仔中心「消費加碼賞」 電子消費滿$400換總值$60現金券

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