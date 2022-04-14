Ian@MIRROR x Laura Mercier　玩fb遊戲贏輕感親膚定妝噴霧｜2022妝品

Laura Mercier推出全新輕感親膚定妝噴霧（Translucent Pure Setting Spray 16HR），配方傾注12種全天然植物成分，不含酒精、矽及香精等刺激成分，化妝同時護膚；獨家蘊含抗氧化物的馬齒莧精萃，輕輕一噴，在臉上形成透氣隱形防護膜，即時由內至外鎖水補濕同時強化定妝，打造水嫩輕爽裸妝。

「與Ian純淨喘息有獎活動」

即日起至4月30日於Laura Mercier facebook專頁的廣告影片帖文，截圖分享你認為片中最療癒的一刻，並Tag兩位朋友，最先留言的100位參加者，可免費獲贈極致持久水凝潤澤妝前底霜5ml一份。4月20日至5月7日在facebook專頁有獎問答遊戲，有機會獲得MIRROR成員Ian（陳卓賢）同款輕感親膚定妝噴霧。

輕感親膚定妝噴霧@LAURA MERCIER

價錢：$190/30ml、$330/100ml

售賣點：LAURA MERICER各大專門店、專櫃及網店

網店：eshop.lauramercier.com.hk

網址：www.lauramercier.com.hk

註：資料及價錢以品牌公布為準

2022妝品：bit.ly/36WVgYz

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