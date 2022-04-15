MOROCCANOIL Mediterranean Escape摩洛哥堅果油美髮體驗裝｜消費情報

MOROCCANOIL推出的Moroccanoil Mediterranean Escape系列，讓大家體驗摩洛哥堅果油的美髮力量。系列包括Mediterranean Escape Hydration保濕套裝（$340）、Mediterranean Escape Repair修護套裝（$340）、Mediterranean Escape Volume豐盈套裝（$390）及Mediterranean Escape Brunette深髮套裝（$390）。各款套裝均包括了品牌最暢銷產品的迷你裝，針對不同頭髮類型，放在精美的MOROCCANOIL藍色化妝箱內。無論你想增強黑髮色澤，還是增加頭髮保濕或豐盈度，全新系列都有適合你的選擇。

MOROCCANOIL指定銷售點：

Sephora K11 Art Mall：尖沙嘴河內道18號K11商場地庫B2樓B216號舖（電話：3468 2103）

Sephora Windsor House：銅鑼灣皇室堡地下G21-23、G25號舖（電話：3153 2783）

Sephora ifc mall（旗艦店）：中環ifc mall國際金融中心商場1樓1073-75號舖（電話：3168 4088）

網址：www.moroccanoil.com

註：資料及價錢以品牌公布為準