ELEMENTS圓方「春日購物禮遇」 會員消費滿$2000即享$2000獎賞　最高可享總值$20,000豐富獎賞｜消費券商場優惠2022

ELEMENTS圓方由即日至5月20日推出「春日購物禮遇」，顧客成為ELEMENTS Club會員及「圓方之友」，於商場內以指定之電子貨幣即日單一消費滿$2000，即可享合共總值$2000獎賞；消費滿$10,000，亦可享合共總值$3000獎賞。此外，由即日至4月30日，憑指定消費滿$60,000，更可享總值$20,000 ELEMENTS圓方指定消費電子禮券及商戶電子禮券。各款ELEMENTS圓方電子禮券分別適用於場內逾百間人氣商戶。禮品換領數量有限，先到先得，換完即止。

「春日購物禮遇」@ELEMENTS圓方

推廣日期：即日至5月20日

「額外獎賞」ELEMENTS圓方

推廣日期：即日至4月30日

禮品換領處：ELEMENTS圓方火區1樓（TUDOR店側）及金區2樓（FRANCK MULLER店側）

推廣活動只限ELEMENTS Club會員及「圓方之友」參加。顧客可透過ELEMENTS手機應用程式登記成為「圓方之友」。優惠詳情請參閱商場之條款。

網址：www.elementshk.com

註：資料以主辦機構公布為準

消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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