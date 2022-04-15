「新世界韓國食品」@Ocean PopWalk海天晉滙　49項新店獨家限時優惠低至五折　醬油蟹買一送一　送BTS盲盒朱古力｜著數情報

「新世界韓國食品」（New World Mart）進駐將軍澳Ocean PopWalk海天晉滙商場，於4月8日開始試業，並於4月15日正式開幕。新店4月15日至5月31日推出多達49項超抵限時優惠，優惠低至五折。除全場最筍「BANCHAN」醬油蟹買一送一外，「New World Mart」還推出大熱「GNM南瓜汁」和「CJ 白雪脆皮餃子」等多項買一送一優惠及廚具電器減價優惠，更多著數包括「Chef & Taste」精選人氣烤肉「薄切五花肉」和「醬醃牛排骨」買二送一、「O'taste」精選特價Dosirak，以及「Kimchi Factory」原棵泡菜七五折推廣優惠。

凡惠顧任何產品，即送韓國人氣男團BTS防彈少年團盲盒朱古力一粒，單次消費滿$100即可獲贈大熱韓國人氣角色的手搖扇一把，而單次消費滿$500更可獲贈保溫袋一個。

新世界韓國食品（New World Mart）@Ocean PopWalk海天晉滙

推廣期：4月15日至5月31日

地址：將軍澳唐俊街28號Ocean PopWalk海天晉滙Shop G01-02（港鐵將軍澳站A出口）

註：資料及價錢以相關機構公布為準

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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