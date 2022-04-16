Atelier Cologne x Madame Fù　歎下午茶獲贈Atelier Cologne體驗套裝｜下午茶之選

法國香水品牌Atelier Cologne聯乘Madame Fù由即日至4月30日推出「Perfumes of Character. Crafted from Nature」限定下午茶體驗。鹹點會以充滿春天氣息的食材入饌，包括蟹肉沙律撻配酢橘柚子醋及日式甜蛋配新鮮柚子果肉、鵝肝慕絲菠蘿包、煙三文魚脆餅配檸檬鹽及迷你鳳梨叉燒酥；甜點則以時令食材及花材入饌，包括四季橘撻伴粉紅蛋白霜、迷你烏龍茶巴巴及佛手柑忌廉、檸檬馬鞭草奶酪配桂花糖漿、桂花蕨餅及金光閃爍西柚果凍，當然還少不了新鮮鬆餅配德文郡忌廉和Madame Fù特色玫瑰果醬。另外，賓客更可獲贈Atelier Cologne獨家體驗套裝乙份。數量有限，送完即止。

Atelier Cologne x Madame Fù「Perfumes of Character. Crafted from Nature」限定下午茶

日期：即日至4月30日

供應時間：2:30pm-5:30pm（最後招待：4:30pm）

價錢：一位$338，兩位$550（另設加一服務費）

地點：中環荷李活道10號大館營房大樓3樓

預約電話：2114 2118

網上預訂︰www.madamefu.com.hk/reservations

詳情︰bit.ly/3LYfFvh

註：資料及價錢以餐廳公布為準

下午茶情報：bit.ly/3Hj4VFr

美食情報：bit.ly/3l4Cq64

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm