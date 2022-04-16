母親節2022｜歷山酒店母親節自助餐及中式套餐　eShop預訂最高八五折優惠　每位媽媽獲贈燕窩焦糖燉蛋及香水套裝

母親節臨近，歷山餐廳以豐盛的自助早午餐、自助晚餐，以及6道滋補中式套餐向母親表示謝意。母親節自助早午餐包括一系列美食佳餚，如新鮮生蠔、香麻青瓜手撕雞、燒脆皮豬腩、中西佳餚精選有青芥海鮮沙律卷、籠仔藥膳蒸滑雞、日式照燒雞披薩，及多款冷盤、熱葷和人氣甜品。

自助晚餐方面，菜式包括冰鎮海鮮、雜錦壽司及刺身、法式香草燒羊鞍及各式中西美饌包括玉子豆腐扒花膠、泰式辣椒膏炒青口、黃金單骨雞翼、星洲胡椒蝦、南瓜豉蒜蒸排骨等，甜點則有巴斯克芝士蛋糕、士多啤梨瑞士卷、班蘭戚風蛋糕、白桃奶凍、酥脆芒果拿破崙及Haagen-Dazs雪糕等。

另外，歷山酒店更為母親特別製滋補套餐，菜式包括蟲草花螺頭燉雞湯、杞子圓肉燉桃膠、家鄉煎藕餅、甜酸菊花魚柳、上湯水餃生麵等，於午餐及晚餐時段供應。

凡於酒店eShop預訂自助餐並繳付全費，可享高達八五折優惠；而5月4日前於酒店eShop預訂滋補中式套餐並繳付全費，可享九折早鳥優惠。此外，每位媽媽可獲贈燕窩焦糖燉蛋一客及法國品牌Parisine特別調配香水套裝一份，每位自助餐賓客則獲贈芝士蟹肉焗扇貝一客。

母親節溫馨盛宴@歷山餐廳

供應日期：

自助早午餐：5月7至8日11:30am-2:30pm

自助晚餐：5月6至8日6:30pm-10:00pm

滋補中式套餐：5月6日至9日12:00pm-10:00pm

價錢：（另設加一服務費）

自助早午餐：成人$488，小童$368

自助晚餐：成人$668，小童$498

滋補中式套餐：每位$480

酒店eShop：bit.ly/30oJx1e

電話：3893 2868

地址：北角城市花園道32號歷山酒店歷山餐廳

註：資料及價錢以餐廳公布為準

母親節2022：bit.ly/3Ei6nHL

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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