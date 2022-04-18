莧菜當造 漁護署推介馬屎莧【莧菜食譜：燒釀大蘑菇配莧菜芝士黑松露菌】
文章日期：2022年04月18日
莧菜4月至9月當造，漁護署facebook日前介紹，本地馬屎莧（亦稱野莧或「長壽菜」），菜味濃郁，味道甘甜，適合配肉絲炒，亦可煲湯。網編亦找來一道莧菜食譜：燒釀珍寶大蘑菇配莧菜芝士黑松露菌，有興趣的可試試。
燒釀珍寶大蘑菇配莧菜芝士黑松露菌
材料：（一人分量）
澳洲珍寶大蘑菇 1隻（約3両）
莧菜 110克
蒜蓉 1/2茶匙
黑松露菌（切片） 1隻
低脂菲達芝士 25克
番茄醬 4湯匙
調味料：
鹽 1/8茶匙
黑胡椒碎 1/5茶匙
橄欖油 1/2茶匙
番茄醬材料（4人分量製約1杯）：
洋葱（切碎） 1/4隻
蒜蓉 1/2茶匙
去皮番茄（切碎） 2隻
乾洋芫茜 1/8茶匙
番茄醬調味料：
鹽 1/8茶匙
黑胡椒碎 1/2茶匙
橄欖油 1/3茶匙
番茄醬製法：
燒熱平底鑊下油，放入洋葱、蒜蓉、番茄和乾洋芫茜快炒，轉慢火把鑊中的汁煮至濃，下鹽、黑胡椒碎調味即可。
製法：
1.把大蘑菇和莧菜洗淨。
2.大蘑菇先用鹽、黑胡椒碎和蒜蓉醃過備用。
3.將莧菜用滾水焯熟再過冰水，跟着切碎。
4.燒熱平底鑊下油，放入蒜蓉爆香，下莧菜蓉快炒備用。
5.將黑松露菌釀入大蘑菇，釀入莧菜蓉，灑低脂菲達芝士，然後放入焗爐焗5-8分鐘。伴以番茄醬汁即可。
食譜來源：衛生署有「營」食肆運動網站
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