莧菜當造　漁護署推介馬屎莧【莧菜食譜：燒釀大蘑菇配莧菜芝士黑松露菌】

莧菜4月至9月當造，漁護署facebook日前介紹，本地馬屎莧（亦稱野莧或「長壽菜」），菜味濃郁，味道甘甜，適合配肉絲炒，亦可煲湯。網編亦找來一道莧菜食譜：燒釀珍寶大蘑菇配莧菜芝士黑松露菌，有興趣的可試試。

燒釀珍寶大蘑菇配莧菜芝士黑松露菌

材料：（一人分量）

澳洲珍寶大蘑菇 1隻（約3両）

莧菜 110克

蒜蓉 1/2茶匙

黑松露菌（切片） 1隻

低脂菲達芝士 25克

番茄醬 4湯匙

調味料：

鹽 1/8茶匙

黑胡椒碎 1/5茶匙

橄欖油 1/2茶匙

番茄醬材料（4人分量製約1杯）：

洋葱（切碎） 1/4隻

蒜蓉 1/2茶匙

去皮番茄（切碎） 2隻

乾洋芫茜 1/8茶匙

番茄醬調味料：

鹽 1/8茶匙

黑胡椒碎 1/2茶匙

橄欖油 1/3茶匙

番茄醬製法：

燒熱平底鑊下油，放入洋葱、蒜蓉、番茄和乾洋芫茜快炒，轉慢火把鑊中的汁煮至濃，下鹽、黑胡椒碎調味即可。

製法：

1.把大蘑菇和莧菜洗淨。

2.大蘑菇先用鹽、黑胡椒碎和蒜蓉醃過備用。

3.將莧菜用滾水焯熟再過冰水，跟着切碎。

4.燒熱平底鑊下油，放入蒜蓉爆香，下莧菜蓉快炒備用。

5.將黑松露菌釀入大蘑菇，釀入莧菜蓉，灑低脂菲達芝士，然後放入焗爐焗5-8分鐘。伴以番茄醬汁即可。

食譜來源：衛生署有「營」食肆運動網站

莧菜／馬屎莧 實用資訊：

本地出品：馬屎莧港產有因

莧菜變身良醬好麵

莧菜鐵質鈣質更勝菠菜 營養師：莧菜煲湯流失營養

莧菜鐵質含量高於菠菜 營養師：餐前餐後吃維他命C食物 助吸收蔬菜鐵質

紅莧菜抗氧化補氣血 漁護署教揀莧菜：莖身爽脆、葉片完整

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm