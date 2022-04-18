哈里王子梅根台上親吻示愛｜勇者不敗運動會開幕禮

英國哈里王子和妻子梅根上周六（16日）在荷蘭海牙出席「勇者不敗運動會」 （Invictus Games）開幕禮。根據外媒報道，梅根致辭時用「incredible husband」（非常好的丈夫）來讚賞哈里，並以「I could not love and respect him more」（我愛他愛到不行）來表達對哈里的愛意。梅根致辭後哈里上台，二人當眾親吻，哈里回應梅根說了句「Thank you, my love」（謝謝，我的愛人）。［twitter片段：twitter.com/jozzzaphen/status/1515390038493827077］

「勇者不敗運動會」由哈里於2014年創辦，競技選手皆為傷兵。哈里與梅根於2018年5月結婚，2020年初宣布不再擔任王室職務並移居美國。

（綜合）

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