哈里王子梅根台上親吻示愛｜勇者不敗運動會開幕禮

英國哈里王子和妻子梅根上周六(16日)在荷蘭海牙出席「勇者不敗運動會」 (Invictus Games)開幕禮。根據外媒報道,梅根致辭時用「incredible husband」(非常好的丈夫)來讚賞哈里,並以「I could not love and respect him more」(我愛他愛到不行)來表達對哈里的愛意。梅根致辭後哈里上台,二人當眾親吻,哈里回應梅根說了句「Thank you, my love」(謝謝,我的愛人)。[twitter片段:twitter.com/jozzzaphen/status/1515390038493827077]

「勇者不敗運動會」由哈里於2014年創辦,競技選手皆為傷兵。哈里與梅根於2018年5月結婚,2020年初宣布不再擔任王室職務並移居美國。

(綜合)

哈里梅根相關報道:

哈里梅根一家四口聖誕卡 6個月大愛女Lilibet首度公開亮相(2021年12月24日)

與哈里專訪今播出 梅根:擺脫王室公職是解放(2021年3月7日)

哈里梅根與王室「最終分裂」(2021年2月20日)

更多Hot Pick:link.mingpao.com/43932.htm