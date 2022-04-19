梅酒行氣活血助消化 中醫提醒宜淺酌忌空腹飲【附浸梅酒步驟】
文章日期：2022年04月19日
梅子當造，不少人會浸梅酒。註冊中醫葉麗斌表示，梅子出產講究季節性，大約在3至4月出產，清明前採摘為青梅，清明後採摘多為黃梅，或自行擺放青梅至成熟轉黃。青梅製梅酒味道稍酸但梅味重，黃梅口味較香甜及濃郁。梅酒能開胃生津、行氣活血和幫助消化。葉麗斌提醒，梅酒可於飯後淺酌，不宜空腹飲用；酒類會令血糖上升，糖尿病患者應慎飲；肝腎病、胃病及痛風患者，以及孕婦不宜飲酒。
浸梅酒方法
材料：
梅子 1000克
29%米酒 1000毫升（可用其他酒精濃度20%或以上的酒，注意不能溝酒）
原蔗冰糖 1000克
製法：
1. 梅子洗淨後，去蒂，用鹽擦洗，洗淨後風乾，留意不能放太耐至曬乾。
2. 青梅味酸，不能用膠質器皿。玻璃器皿可用滾水清潔後抹乾吹乾，保持乾淨。
3. 梅子放入玻璃容器，一層梅子一層冰糖，然後倒入酒，酒要淹過材料。
4. 扭實瓶蓋，標示日期，然後放在陰涼的地方，不要直接被陽光照射。梅酒可放約半年或一年才打開，放得愈久愈醇。
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