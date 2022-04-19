綠色力量網上導賞團　免費遊三大集水區　即日起報名｜在家抗疫活動情報

綠色力量推出「集水區網上導賞團」，以網上形式帶領大家遊歷香港三大集水區：具歷史氣息的「大潭水塘群集水區」、擁有美麗風光的「船灣淡水湖集水區」，以及本地遠足及旅遊熱點之一的「城門水塘集水區」，讓大家「在家郊遊」，享受水塘自然風光兼探索集水區的生態、人文及歷史，深度認識香港集水區。導賞團即日起可於網上報名參加，5月活動的截止報名日期為5月20日；6月活動則於6月3日截止報名。

另外，綠色力量設集水區網上自助遊，分別於城門水塘集水區、大潭水塘群集水區及船灣淡水湖集水區，各規劃4條、共12條路線，涵蓋歷史、地貌、尋蝶、賞花、水務等不同主題。每條主題路線設7至11個景點，配上文字介紹和精美相片，更有DJ彭晴聲音導航。[詳情]

綠色力量「集水區網上導賞團」

日期及時間︰

5月27日（周五）︰城門水塘集水區

5月28日（周六）︰大潭水塘群集水區

5月29日（周日）︰船灣淡水湖集水區

6月10日（周五）︰大潭水塘群集水區

6月11日（周六）︰船灣淡水湖集水區

6月12日（周日）︰城門水塘集水區

時間：下午4時至5時15分

形式︰網上導賞團（以Google Meet進行）

費用︰免費

截止報名日期︰5月20日（5月活動）；6月3日（6月活動）

活動詳情及報名：www.greenpower.org.hk（每人報名次數不限）

查詢：3961 0200（綠色力量）

註：活動資料以相關機構公布為準

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