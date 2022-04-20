荷里活廣場「好賞SHOPPING」消費滿$1200賞$200　「元宇宙綠色村莊歷奇之旅」遊戲換取實體禮品

荷里活廣場「好賞SHOPPING」及「元宇宙綠色村莊歷奇之旅」詳情（圖片由相關機構提供）

鑽石山荷里活廣場於4月22日至6月26日期間，逢星期五、六、日及公眾假期，舉行「好賞SHOPPING」。顧客憑即日於場內以電子貨幣消費滿$1200的消費單據或VIC會員憑120積分，即可換領總值$200的指定商戶購物、美食和時裝及美容優惠券。

除此之外，荷里活廣場亦推出「荷里活廣場元宇宙綠色村莊歷奇之旅」遊戲。玩家只要於5月3日起，下載《AiR - Adventure In Reality》手機應用程式，便可進入荷里活廣場NFT的3大場景，暢玩多款有趣小遊戲並收集物品。玩家完成遊戲任務後，更有機會將虛擬禮品兌換實體禮品。

若玩家成為荷里活廣場VIC會員，除了可獲雙倍獎勵外，更有機會贏取每月的終極大獎，包括尚品花膠筒 (價值$1298)、特福智能高速煲 (價值$1398)、Kai Shop日本產煮食刀具套裝(價值$948)及VIC會員100積分等。

「好賞SHOPPING」@荷里活廣場

換領日期︰4月22日至6月26日，逢星期五、六、日及公眾假期

換領時間︰下午1時至晚上9時（換完即止）

「元宇宙綠色村莊歷奇之旅」@荷里活廣場

日期︰5月3日起

網址︰bit.ly/3L2XZi4

查詢︰2369 6662/9773 3998

註：資料以主辦機構公布為準

消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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