太古城中心MOViE MOViE戲票優惠　網購用優惠碼正價票每張減$25｜著數情報

配合MOViE MOViE Cityplaza重開，太古城中心推出「好戲歸位！」推廣大派戲票折扣優惠，顧客於4月21日至5月11日期間在百老匯院線網站或流動應用程式購買MOViE MOViE Cityplaza電影戲票，輸入指定優惠碼「BW25」，可享每張正價戲票減$25。此外，為方便自駕戲迷前往太古城中心睇戲食飯，商場更推出「孖住睇 Free住泊」泊車優惠，自駕戲迷憑同日MOViE MOViE Cityplaza戲票票尾2張，可享最高5小時免費泊車。

太古城中心 X MOViE MOViE Cityplaza「好戲歸位！」

日期：4月21日至5月11日

購票網站：www.cinema.com.hk

購票手機應用程式：Broadway Circuit百老匯院線

地址：太古城道18號太古城中心1期5樓MOViE MOViE Cityplaza

註：資料以相關機構公布為準

太古城中心 實用資訊：

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