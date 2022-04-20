「MOKO動樂園！」4月21日重開｜活動情報

位於旺角MOKO新世紀廣場L3室外的「MOKO動樂園！」4月21日重開，親子遊樂設施包括有近50米的全港最長攀爬牆、8米高大型遊樂設施、由山丘及山洞組成的探索隧道、6組不同高度的滑梯（最高的一組滑梯高達3.8米）。除公園免費開放外，家長及小朋友必到L4層全新打造的「JOY@MOKO」大型互動打卡裝置，五顏六色笑臉卡通圖案四周綻放，逢周末及公眾假期設有攤位遊戲及特備節目，包括即場夾糖、扭造型氣球、魔術表演等。

是次重開，MOKO將加強多項防疫措施（增設場內搓手液供應、消毒地氈、增加全場消毒次數，新增引入現場及網上電子取票）。

「MOKO動樂園！」@MOKO新世紀廣場

重開日期：4月21日

開放時間：每日分6場（視乎天氣情況），每場遊玩時間約1小時

地點：旺角MOKO新世紀廣場L3樓層（近「食代館」）

進入樂園方法：

場內取籌︰於MOKO L4樓層(近Simplylife)設有電子取籌系統，每場次開場前15分鐘開放派籌。

網上取籌︰逢周五、周六、周日及公眾假期前一日中午12時起，The Point會員可以100分於The Point手機應用程式率先預留不同場次入場證。

每張籌號或每個入場證最多可供3人入場使用，可於該場次遊玩時間內一同進場。先到先得，領完即止。

詳情：www.moko.com.hk/zh-hant/promotions/moko-park-pass

「MOKO動樂園！」周末及公眾假期限定節目@MOKO新世紀廣場

日期：4月23日-5月15日(星期六、日及公眾假期)

時間：2:00pm-5:00pm

地點：旺角MOKO新世紀廣場L4樓層JOY@MOKO

參加方法：The Point會員憑400分參加

註：資料以相關機構公布為準

活動情報：bit.ly/3jVqBh8

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