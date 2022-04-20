居酒屋「Decree Izakaya by T令酒場」堂食或外賣八折｜著數情報

日式居酒屋「Decree Izakaya by T令酒場」開業，4月21日至5月20日推出優惠：一. 任何時段惠顧堂食或外賣自取，可獲八折優惠。二. 堂食惠顧午市套餐可以優惠價$58（原價：$88）享用啤酒一杯。三. 堂食期間，讚好及追蹤「Decree Izakaya by T令酒場」facebook及Instagram，每台顧客可獲贈指定清酒一瓶或小食一份。

此外，居酒屋每日限量供應「吞拿魚鮫‧炙燒四食」：燒吞拿魚鮫蝦湯烏冬、燒吞拿魚鮫溫泉蛋泡菜丼飯、燒吞拿魚鮫甘柚沙律、燒吞拿魚鮫大葉青瓜卷。

Decree Izakaya by T 令酒場

地址：中環閣麟街46-48號Foco23樓

電話：9823 7331

營業時間：周一至周四 12nn-3pm、5:30pm-11pm

周五至周日、公眾假期 12nn-11pm

註：資料及價錢以餐廳公布為準

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

美食情報：bit.ly/3l4Cq64

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