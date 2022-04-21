沙田新城市廣場睇戲優惠　食肆或Movie Town消費滿$1000送戲飛　Visa卡買指定戲飛買一送一｜著數情報

沙田新城市廣場今日起（21日）推出「初夏戲．味雙重賞」活動，於廣場餐廳食肆或Movie Town消費滿$1000即送MCL MOVIE TOWN電影門票，下午5時後消費則即可享額外1小時免費泊車。同時，新城市廣場聯同MCL MOVIE TOWN推出優惠，The Point會員以The Point App購買戲票即可豁免每張$10手續費；另外MCL MOVIE TOWN亦推出正價戲票九折優惠，更可賺取雙倍MCL Tokens；此外，現憑Visa卡於MCL MOVIE TOWN購買星期一至五同一場次之2D戲票，即可享買一送一優惠。

沙田新城市廣場「初夏戲．味雙重賞」

日期：4月21日起

時間：10:00am-10:00pm

地點：沙田新城市廣場1期4樓及3期1樓The Point會員專櫃

查詢電話：2684 9175

網址：www.newtownplaza.com.hk

註：資料以主辦機構公布為準

消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm