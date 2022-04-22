古樹繁花下午茶@香港美利酒店Popinjays　品嘗春季水果及粉紅食材鹹甜美點｜下午茶之選

為迎接節果決明古樹的花季，香港美利酒店天台餐廳及酒吧Popinjays由即日至6月12日呈獻「古樹繁花下午茶」，以春季水果及粉紅食材入饌，繽紛的色彩洋溢清新活力氣息。下午茶甜點包括香甜白桃撻、柚子茉莉花泡芙、紅桑子費南雪小蛋糕、玫瑰士多啤梨卷及車厘子蛋糕。鹹點小食則有雞尾酒蝦配辣根奶凍、紅菜頭醃三文魚三文治、鱈魚籽撻、甜豌豆及軟香草芝士撻及煙熏鴨肉三明治等。下午茶還包括自家製原味鬆餅及提子鬆餅，可配搭士多啤梨果醬或奶油忌廉一起享用。

「古樹繁花下午茶」@香港美利酒店Popinjays

供應期：即日至6月12日

供應時間：星期一至星期五3:30pm-5:30pm；星期六、日及公眾假期4:30pm-6:00pm

價錢：兩位$748，包括指定咖啡或茶（另設加一服務費）

地址：金鐘紅棉路22號香港美利酒店26樓Popinjays

電話：3141 8888

酒店網址：www.niccolohotels.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

下午茶情報：bit.ly/3Hj4VFr

美食情報：bit.ly/3l4Cq64

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