帶子食譜：翠衣白玉【有片示範】

翠衣白玉：蒸蛋白底時在保鮮紙上刺數個小洞，能避免保鮮紙遇熱下塌後觸到蛋白表面，影響外觀。（全城減鹽減糖facebook片段截圖）

在家煮食的話，可試試翠衣白玉（煎帶子伴葱蓉蒸蛋白），這個家常菜少鹽少油，20多分鐘完成，適合一家大小。

翠衣白玉

材料：

帶子 4粒

蜜豆粒 5克

生粉 適量

油 適量

蛋白底材料：

蛋白 5隻

青葱尾 50克

自製雞湯 200毫升

鹽 半茶匙

水 150毫升

雞湯蛋花芡材料：

雞湯 200毫升

鹽 半茶匙

糖 1/3茶匙

蛋白 1隻

生粉水 適量

製法：

1. 劏好帶子，放在廚房紙上吸乾水，備用。

2. 製作蛋白底──先把綠色部分的葱尾加水，以攪拌機打成蓉隔渣，加入蛋白攪勻，再加入少許雞湯及鹽，攪勻後隔泡倒入蒸碗。用保鮮紙包裹蒸碗，放入鑊隔水蒸約15至20分鐘。

3. 製作雞湯蛋花芡──雞湯加生粉及少許鹽，再加少許糖，差不多煮滾時加入蜜豆粒略煮，再放生粉水埋芡。埋芡時關火，加入蛋白攪勻，然後開火加熱芡汁至全熟。

4. 煎帶子──輕輕在帶子表面灑一層生粉，預熱易潔鑊並加入小量油，帶子放入鑊煎至金黃。

5. 蛋白底蒸好取出，將雞湯蛋花芡倒上蛋白底表面，擺入煎好的帶子，可依個人喜好把焗香的乾瑤柱放在帶子表面點綴。

小貼士：

1. 蒸蛋白底時在保鮮紙上刺數個小洞疏氣，能避免保鮮紙遇熱下塌觸及蛋白表面，影響美觀。

2. 埋芡時關火可令芡汁更順滑，因高溫埋芡易令芡汁起粗粒。

食譜來源：全城減鹽減糖facebook

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