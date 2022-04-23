帶子食譜：翠衣白玉【有片示範】
文章日期：2022年04月23日
在家煮食的話，可試試翠衣白玉（煎帶子伴葱蓉蒸蛋白），這個家常菜少鹽少油，20多分鐘完成，適合一家大小。
翠衣白玉
材料：
帶子 4粒
蜜豆粒 5克
生粉 適量
油 適量
蛋白底材料：
蛋白 5隻
青葱尾 50克
自製雞湯 200毫升
鹽 半茶匙
水 150毫升
雞湯蛋花芡材料：
雞湯 200毫升
鹽 半茶匙
糖 1/3茶匙
蛋白 1隻
生粉水 適量
製法：
1. 劏好帶子，放在廚房紙上吸乾水，備用。
2. 製作蛋白底──先把綠色部分的葱尾加水，以攪拌機打成蓉隔渣，加入蛋白攪勻，再加入少許雞湯及鹽，攪勻後隔泡倒入蒸碗。用保鮮紙包裹蒸碗，放入鑊隔水蒸約15至20分鐘。
3. 製作雞湯蛋花芡──雞湯加生粉及少許鹽，再加少許糖，差不多煮滾時加入蜜豆粒略煮，再放生粉水埋芡。埋芡時關火，加入蛋白攪勻，然後開火加熱芡汁至全熟。
4. 煎帶子──輕輕在帶子表面灑一層生粉，預熱易潔鑊並加入小量油，帶子放入鑊煎至金黃。
5. 蛋白底蒸好取出，將雞湯蛋花芡倒上蛋白底表面，擺入煎好的帶子，可依個人喜好把焗香的乾瑤柱放在帶子表面點綴。
小貼士：
1. 蒸蛋白底時在保鮮紙上刺數個小洞疏氣，能避免保鮮紙遇熱下塌觸及蛋白表面，影響美觀。
2. 埋芡時關火可令芡汁更順滑，因高溫埋芡易令芡汁起粗粒。
食譜來源：全城減鹽減糖facebook
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