挪亞方舟4月30日重開　入場門票「買2送1」優惠｜著數情報

香港挪亞方舟將於4月30日起重新開放，推出「買2送1」入場門票優惠，有效期由4月30日至6月30日，一家大細可趁此優惠期間到挪亞方舟參觀各類景點及體驗寓教於娛的活動，其中熱選景點及活動包括e-Planet夢想星球、飛凡小機師訓練、全新「有機農莊」以及小朋友放電首選的躍動天地（巨型火箭滑梯及空中繩網）等。除了這些特色體驗外，大家亦可到方舟花園及鄰近免費開放的馬灣大自然公園等戶外景點打打卡，放鬆身心。

挪亞方舟門票「買2送1」入場優惠

日期：2022年4月30日至6月30日（優惠適用於挪亞方舟正門票務處 或 官方網站購票時享用）

門票：成人票$198；特惠票$158（適用於3歲至11歲小童、65歲或以上長者及「殘疾人士登記證」持有者）；3歲以下幼童免費入場

註：*其中1位入場人士須購買兩張成人正價門票，即可獲贈1張成人／特惠門票

查詢熱線：3411 8888

詳情及條款細則：www.noahsark.com.hk/tra/buy2get1.jsp

預購門票及預訂活動：www.noahsark.com.hk

註：資料及價錢以相關機構公布為準

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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