狗狗打卡好去處@葵芳新都會　4米高巨犬柴柴　小短腿哥基做一字馬　白色法鬥仔空中瑜伽｜寵物好去處

葵芳新都會廣場將於5月上旬至7月17日舉行「DOGA大師班」，設有不同萌犬拍照裝置，擺出可愛瑜伽甫士，讓大家帶同自己的愛犬一起打卡，例如：4米高巨犬柴柴腳仔一伸展示S形曲線，小短腿哥基利用瑜伽輪做一字馬，白色法鬥仔做空中瑜伽。L4夜光空中平台兩邊亦分別擺放有幾組歐陸簡約設計發光打卡位。

想第一時間到「DOGA大師班」打卡？新都會廣場特設「優先打卡日」，The Point會員憑1000積分，可換領電子入場憑證一張（限二人同行）。

「DOGA大師班」@葵芳新都會廣場

日期：5月上旬-7月17日（確實日期請留意新都會廣場facebook公布）

時間：10:00am-10:00pm

地址：葵涌興芳路223號葵芳新都會廣場L3-L4露天廣場

查詢電話：2429 6500

facebook：www.facebook.com/metroplaza.hk

註：資料以主辦機構公布為準。寵物主人必須把寵物放進寵物車或袋內才可以進入商場範圍。商場設有寵物車及袋借用服務，詳情可向顧客服務中心查詢。(數量有限，先到先得)

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活動情報：bit.ly/3jVqBh8

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