姜濤生日｜姜糖打卡位：22+1=Keung To慈善限定店@尖沙嘴The ONE、銅鑼灣皇室堡　大型廣告版@銅鑼灣地帶　B-Day電車四圍走

尖沙嘴The ONE「22+1= Keung To慈善D.I.Y.限定店」以生日派對為主題，設有5大小姜姜和小濤濤「滿場飛」的桃橙色打卡位。（圖片由相關機構提供）

尖沙嘴The ONE慈善D.I.Y.限定店，設有5款特別版手機殼發售，指定日子及時間設有3款限量版D.I.Y慈善精品即場印製。 （圖片由相關機構提供）

尖沙嘴The ONE：我最喜愛的男歌手造型小姜姜（圖片由相關機構提供）

MIRROR成員姜濤今個4月30日23歲生日，姜濤香港後援會即日至5月22日在尖沙嘴The ONE及銅鑼灣皇室堡商場設置「22+1=Keung To慈善限定店」，共有逾10個打卡位。「姜糖」（姜濤粉絲）可到兩間慈善限定店影相和選購精品。慈善限定店所得收入扣除成本後會全數捐往多間與兒童、毛孩及弱勢社群相關的慈善機構。

22+1=Keung To慈善D.I.Y.限定店@尖沙嘴The ONE

位處尖沙嘴The ONE的「22+1=Keung To慈善D.I.Y.限定店」，以生日派對做主題，桃橙色配搭「滿場飛」的小姜姜和小濤濤，十分可愛。5大打卡場景包括：掛上不同姜濤造型的14米打卡牆、約2米高我最喜愛的男歌手造型小姜姜、約1.4米高天使善心小濤濤、Keung To Yummy Burger、KT 22＋1 TV Show。「姜糖」必會留意的期間限定精品有5款慈善D.I.Y.限定店特別版手機殼。指定日子會加設現場印製3款限量版D.I.Y慈善精品，當中包括攬攬咕𠱸、13吋及15吋手提電腦保護套及布袋。義賣精品每日數量有限，最新安排請參閱姜濤香港後援會及商場社交平台。

22+1=Keung To慈善限定店@銅鑼灣皇室堡

位處於銅鑼灣皇室堡的「22+1=Keung To慈善限定店」，同樣以桃橙色作主調，以多首姜濤作品說故事，充滿普普藝術風的6大打卡位，配搭型格十足的幾何圖案場景，展示姜濤重要「事件簿」：表演、美食，當然還有籃球！約2米高立體淘氣小濤濤手捧籃球練習灌籃，糖糖們看着穿上籃球背心的小濤濤，不禁令人期待即將播映的電視劇《季前賽》。「姜糖」往前走，壽星仔使出招牌心心手勢哼《蒙着嘴說愛你》。貼近Pop Up慈善限定店更有《Master Class》姜「圖」。另一邊，大家可透過不同角度在鏡框中見到不同形象的姜濤，呼應《鏡中鏡》歌詞。把眼睛調至「廣角」，會發現畫風不同的巨大姜濤在整個背景中微笑。還有擺出超Charm甫士的姜濤和萌版小姜姜打卡位。

訂製個人化ONLLY CASE手機殼與姜濤同框

姜濤香港後援會為是該慈善活動與ONLLY CASE共推出14款22 + 1 = Keung To主題手機殼，除了The ONE及皇室堡各有5款恆常發售的款式之外，網上會推出4款個人化版本。「姜糖」可於活動期間透過ONLLY CASE網站訂製與姜濤同框的似顏繪手機殼。

訂購日期：即日至5月22日

訂購網站：www.onllycase.com/web/meets/ksfc

銅鑼灣地帶設大型廣告版 B-Day電車四圍走

銅鑼灣地帶亦設有大型廣告版賀「姜誕」。「Keung To 0430 B-Day」電車即日至5月16日會在港島行駛。

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