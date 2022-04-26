母親節2022｜agnès b. CAFÉ & FLEURISTE 2022母親節限定系列　4月30日前買第二件可享八五折

母親節快到，agnès b. CAFÉ & FLEURISTE推出母親節限定系列，包括法式花藝精品、優雅造型蛋糕及甜蜜朱古力。即日起至4月30日凡購買agnès b. FLEURISTE 2022母親節系列任何貨品，第二件即享八五折優惠（以價格相同或較低的一件貨品計算折扣）。

另外，即日起至5月8日，於agnès b.香港官方網上旗艦店購買任何CAFÉ & FLEURISTE貨品，成功下單後將會經電郵獲得專屬優惠碼。顧客於下次在agnès b.香港官方網上旗艦店選購agnès b.及／或SPORT b.正價服飾產品時，使用專屬優惠碼即可享有八五折優惠，優惠碼有效期至5月31日。

eShop︰onlineshop.agnesb.com.hk/fleuriste

查詢︰3122 4184（尖沙嘴分店）

註：資料以相關機構公布為準

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