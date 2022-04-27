菇菌含鉀維他命B3鎂　杏鮑菇金菇含抗氧化物助補腦　營養師建議快炒　滾湯勿逾30分鐘

杏鮑菇和金針菇（又稱金菇）是常見食用菇菌，香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆接受明報電子平台組訪問指出，杏鮑菇或金針菇跟大部分菇類一樣，含有豐富鉀質、蛋白質、纖維、維他命B3（煙酸）、鈣質、葉酸和鎂等營養成分，脂肪極低，不含膽固醇，屬健康食物。杏鮑菇和金針菇均有抗氧化物質「麥角硫因」（Ergothioneine），有助補充腦部所需營養。

尿酸高者不宜常食菇

李杏榆提醒，菇是高嘌呤食物，有觸發痛風的風險，尿酸高的人不宜經常食。杏鮑菇和金針菇有豐富纖維，尤其金針菇較幼長，有吞嚥困難或消化弱的人應減少食用分量。

快炒避免營養流失

杏鮑菇和金針菇適用於不同烹調方式，不過當中的維他命B、葉酸和麥角硫因等營養成分在高溫下容易流失，李杏榆建議將杏鮑菇和金針菇快炒，如果滾湯亦不宜超過30分鐘，避免營養大量流失。

文：張可兒 hycheung@mingpao.com

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